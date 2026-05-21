Germania, Bundesbank: probabile che il PIL rimanga stagnante nel 2° trimestre

(Teleborsa) - Gli effetti della guerra in Medio Oriente si stanno facendo sentire sull'economia della Germania "in modo più ampio e più evidente" nel secondo trimestre. Lo afferma la Bundesbank, la banca centrale tedesca, nel suo report mensile.



Nei prossimi mesi è "probabile che l'inflazione rimanga elevata, a fronte di rischi al rialzo". Tuttavia, le prospettive dipendono dagli ulteriori sviluppi della guerra in Medio Oriente. "Ciò è dovuto principalmente al forte aumento dei prezzi delle materie prime energetiche a seguito dell'escalation del conflitto - si legge - Inoltre, si prevede che l'aumento dei costi energetici, di produzione e di trasporto si ripercuota gradualmente sui prezzi di alimentari, beni industriali non energetici e servizi alla persona". Vi è tuttavia una "notevole incertezza" circa l'entità e la durata di tali effetti. Come gli effetti diretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, anche gli effetti indiretti dipendono in larga misura dall'evoluzione della guerra. Inoltre, un marcato aumento del tasso di inflazione comporta sempre il rischio di effetti a catena.



Guardando alla crescita, la Bundesbank spiega che l'inflazione più elevata e la conseguente perdita di potere d'acquisto stanno pesando sui consumi privati ??e, di conseguenza, sui fornitori di servizi al consumo. La perdita di potere d'acquisto potrebbe inoltre frenare la domanda nel settore delle costruzioni residenziali. I prezzi elevati dell'energia e le crescenti strozzature nell'offerta stanno pesando sull'industria e sul settore delle costruzioni dal lato dell'offerta. Inoltre, l'accresciuta incertezza rischia di frenare la produzione industriale e gli investimenti delle imprese. Infine, l'aumento dei tassi di interesse dovuto alla guerra rappresenta un ulteriore freno agli investimenti privati.



"Tuttavia, la politica fiscale espansiva sta probabilmente sostenendo sempre più l'attività economica - viene sottolienato - Nel complesso, allo stato attuale, è probabile che il PIL reale rimanga sostanzialmente stagnante nel secondo trimestre. Tuttavia, l'impatto della guerra sull'economia dipenderà in modo cruciale dalla sua durata".

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