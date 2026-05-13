Aramco valuta la vendita di asset immobiliari per oltre 10 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Saudi Aramco sta valutando un piano per raccogliere oltre 10 miliardi di dollari attraverso la monetizzazione del proprio portafoglio immobiliare, inclusi asset strategici come il campus di Dhahran, secondo quanto riportato da Bloomberg che cita fonti vicine al dossier.

Il progetto allo studio prevede una possibile operazione di sale-and-leaseback, che consentirebbe al colosso energetico di liberare liquidità mantenendo al tempo stesso l'utilizzo degli immobili.



L'operazione è ancora in fase preliminare e Aramco sta lavorando con un advisor, con l’interesse potenziale di fondi infrastrutturali e immobiliari internazionali.



Il campus di Dhahran, situato nella Provincia Orientale dell’Arabia Saudita, ospita migliaia di dipendenti ed è uno degli asset principali inclusi nelle discussioni.



La società, che ha mantenuto un dividendo di 21,9 miliardi di dollari nel primo trimestre, continua a rappresentare un pilastro centrale per l’economia saudita, sostenendo il programma di diversificazione economica del Regno attraverso i proventi energetici.

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