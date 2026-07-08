Londra: movimento negativo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse , con una flessione dell'1,97%.



L'andamento di Berkeley Group Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Berkeley Group Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 32,61 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 33,05. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 32,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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