New York: Coherent sale verso 383,9 USD

(Teleborsa) - Brilla la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che passa di mano con un aumento del 4,61%.



L'andamento di Coherent nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coherent . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 383,9 Dollari USA. Primo supporto visto a 361,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 348,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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