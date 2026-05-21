New York: Coherent sale verso 383,9 USD
(Teleborsa) - Brilla la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 4,61%.
L'andamento di Coherent nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coherent. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 383,9 Dollari USA. Primo supporto visto a 361,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 348,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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