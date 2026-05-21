New York: calo per Analog Devices
(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella produzione di semiconduttori, che passa di mano con un calo del 2,79%.
Lo scenario su base settimanale di Analog Devices rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di microchip, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 395,6 USD. Primo supporto visto a 379,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 372,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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