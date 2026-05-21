New York: scambi in positivo per Honeywell International
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di apparecchiature industriali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Honeywell International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,84%, rispetto a -0,59% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico di medio periodo di Honeywell International ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 227 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 234,7, mentre il primo supporto è stimato a 219,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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