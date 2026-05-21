New York: scambi in positivo per Honeywell International

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di apparecchiature industriali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,11%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Honeywell International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,84%, rispetto a -0,59% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di medio periodo di Honeywell International ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 227 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 234,7, mentre il primo supporto è stimato a 219,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```