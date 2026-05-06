New York: risultato positivo per Honeywell International

(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature industriali , che guadagna bene, con una variazione del 3,77%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di Honeywell International segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 214 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 218,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 211.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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