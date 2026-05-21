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New York: Williams-Sonoma, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Williams-Sonoma, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Rialzo per Williams-Sonoma, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,57%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Williams-Sonoma rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro di medio periodo di Williams-Sonoma ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 197,2 USD. Primo supporto individuato a 182,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 212,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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