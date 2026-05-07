Zona Euro, vendite al dettaglio marzo sopra attese

(Teleborsa) - Scivolano, ma meno delle attese, le vendite al dettaglio dell'Eurozona a marzo. Secondo l'Eurostat, su base mensile, le vendite registrano una variazione negativa dello 0,1% contro il -0,3% stimato dal consensus e rispetto al -0,3% del mese precedente (dato rivisto da -0,2%).



Le vendite su base annuale sono salite dell'1,2% al di sopra del consensus (+1%), allo stesso ritmo del mese precedente.



Nell'Europa dei 27 le vendite sono salite dello 0,3% su base mensile, mentre su base annua hanno segnato un +1,9%.



(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)

Condividi

```