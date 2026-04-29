Yum! Brands, utili e ricavi 1° trimestre oltre attese

(Teleborsa) - Yum! Brands ha chiuso il primo trimestre con utili e ricavi superiori alle aspettative grazie al buon andamento di Taco Bell. Nel primo trimestre, Yum ha registrato un utile netto di 432 milioni di dollari, pari a 1,55 dollari per azione, in aumento rispetto ai 253 milioni di dollari, ovvero 90 centesimi per azione, dell'anno precedente. L'Utile per azione (EPS) rettificato si è portato a 1,50 dollari, risultando al di sopra degli 1,38 dollari previsti (stime LSEG)



I ricavi sono aumentati del 15% a 2,06 miliardi di dollari superando 2,04 miliardi di dollari previsti. Lo scorso anno, l'azienda ha acquisito oltre 100 punti vendita Taco Bell nel sud-est degli Stati Uniti con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo e la redditività.



Nel complesso, le vendite globali a parità di punti vendita sono aumentate del 3%, trainate dalla crescita di Taco Bell. In particolare, le vendite a parità di punti vendita di Taco Bell sono cresciute dell'8%, superando le stime di Wall Street che prevedevano una crescita del 5,6%.







Condividi

```