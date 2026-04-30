USA, indice costo del lavoro sopra le attese a +0,9% nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Rallenta leggermente la crescita del costo lavoro negli Stati Uniti nel 1° trimestre del 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS), l'indice del costo del lavoro è salito dello 0,9%, rispetto al +0,8% del consensus e dopo il +0,7% registrato il trimestre precedente.



Nello stesso periodo le paghe e i salari (che contano un 70% del costo complessivo) sono aumentati dello 0,8% contro il +0,7% del trimestre precedente. I costi per indennità (benefits) sono aumentati dell'1,2%, rispetto al +0,8% di tre mesi prima.

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