Milano 9:43
49.414 +0,50%
Nasdaq 21-mag
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Dow Jones 21-mag
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Londra 9:43
10.486 +0,40%
24.757 +0,61%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 21/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49.449. Rischio di eventuale correzione fino al target 48.622. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 50.275.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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