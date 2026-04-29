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Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,58%
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 27.186,98 punti
In breve
,
Finanza
29 aprile 2026 - 22.03
L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,58% e chiude a 27.186,98 punti.
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