New York: luce verde per HP

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di computer e stampanti , che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,42%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HP rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di HP mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,03 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 23,17. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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