New York: si concentrano le vendite su C.H.Robinson

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di servizi logistici , con una flessione del 2,29%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di C.H.Robinson rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, C.H.Robinson è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 177,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 171,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 183,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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