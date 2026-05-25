Analisi Tecnica: USD/YEN del 24/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 maggio
Giornata poco mossa per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 24 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 159,111. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 158,759. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 158,633.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)