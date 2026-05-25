Eventi e scadenze: settimana del 25 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 25/05/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)

UILCA - 8° Congresso Nazionale "Volti al futuro" - Hotel Hilton Molino Stucky alla Giudecca di Venezia - Al congresso verrà eletto il segretario generale e la nuova Segreteria Nazionale. Parteciperanno, tra gli altri, gli AD di Monte dei Paschi di Siena, BPER, Banco Desio, BNL e Unipol, il Chief Governance Officer di Crédit Agricole Italia, il Direttore Generale di Federcasse, il segretario generale UIL e il Country Manager di Italia Generali (da lunedì 25/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

09:30 - 9ª edizione del Premio Filo della Torre - Sede di Confagricoltura, Roma - L'iniziativa dell'Associazione Pandolea valorizza letteratura e ricerca sull'olivicoltura e ogni anno premia una figura di rilievo che si è distinta per impegno e competenza nel settore. L'edizione 2026, inserita nell'Anno della Donna Rurale, vedrà la partecipazione della presidente Loriana Abbruzzetti, della moglie di Ranieri Filo della Torre, Marida Iacona della Motta, di Tacko Ndiaye (FAO) e di una delegazione giordana grazie a Pandolea International

09:30 - Presentazione del SINFI - Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture - Palazzo Piacentini, Roma - Iniziativa, promossa da Infratel con il MIMIT e con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per illustrare la visione strategica e il valore del progetto in qualità di infrastruttura digitale essenziale per la modernizzazione del Paese. Saranno presenti tra gli altri, il ministro Urso, il Presidente di Assoimmobiliare, i DG di Utilitalia e ASSTEL, e gli AD di Infratel Italia e INVIMIT SGR

10:00 - "Le voci del territorio: sfide, opportunità e prospettive delle emittenti radiotelevisive locali" - Sala ISMA, Piazza Capranica 72, Roma - Il convegno sulle emittenti radiotelevisive locali, verrà aperto dal Sottosegretario di Stato con delega al CIPESS, Alessandro Morelli. Parteciperanno al seminario, tra gli altri, Massimiliano Capitanio, Antonio Marano, Maurizio Giunco, Alberto Mazzoccoe Alberto Gusmeroli. Interverrà inoltre il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini

12:00 - Presentazione del 34° Forum di Scenari Immobiliari - Terrazza Palestro, Centro Svizzero Milano - Presentazione ufficiale del Forum di Scenari Immobiliari che si svolgerà il 18 e 19 settembre a Rapallo. Mario Breglia aprirà l'incontro illustrando programma e trend dell'edizione. Saranno presentati il Report "La casa per la città del futuro", la sezione "Migliora Italia" e i panel su rigenerazione, investimenti, servizi, tecnologia e piano casa. L'evento si chiuderà con la consegna dell'Oscar del Real Estate 2026 all'impresa d'eccellenza DILS

15:00 - MIMIT - Tavolo Electrolux - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Electrolux. Previsto un giro tavolo per gli operatori

Borsa:

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività

Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Cofle - CDA: Bilancio

E-Novia - CDA: Bilancio

Indel B - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2025

Mondo Tv France - CDA: Bilancio



Martedì 26/05/2026

Appuntamenti:

UILCA - 8° Congresso Nazionale "Volti al futuro" - Hotel Hilton Molino Stucky alla Giudecca di Venezia - Al congresso verrà eletto il segretario generale e la nuova Segreteria Nazionale. Parteciperanno, tra gli altri, gli AD di Monte dei Paschi di Siena, BPER, Banco Desio, BNL e Unipol, il Chief Governance Officer di Crédit Agricole Italia, il Direttore Generale di Federcasse, il segretario generale UIL e il Country Manager di Italia Generali (da lunedì 25/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri dell'Agricoltura procederanno a uno scambio di opinioni sulla disponibilità e sull'accessibilità economica dei concimi nell'UE. Discuteranno inoltre di questioni agricole relative al commercio

UE - Consiglio "Affari generali" - I ministri degli Affari europei avvieranno i preparativi per il Consiglio europeo di giugno e terranno un dibattito orientativo sul quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE 2028-2034. Il Consiglio discuterà inoltre dello stato di avanzamento delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito. Nel contesto del dialogo annuale sullo Stato di diritto, il Consiglio terrà discussioni specifiche per paese riguardanti Francia, Italia, Lettonia e Croazia

09:00 - UN Women Italy - II Women's Empowerment Principles Forum - Milano, Foro Buonaparte 22 - Evento promosso e organizzato da UN Women Italy in collaborazione con Deloitte. Il WEPs Forum 2026, giunto alla 2ª edizione, segna il lancio della Community delle aziende WEP in Italia, come strumento di confronto e analisi su pratiche e metodi di misurazione per promuovere in maniera concreta la parità di genere. Tra gli interventi, Darya Majidi, Presidente di UN Women Italy, Silvana Perfetti, Chair di Deloitte Central Mediterranean, Monica Cerutti, General Secretary di UN Women Italy

09:30 - "La transizione digitale nel trasporto merci" - LCA Studio Legale, Milano - Evento organizzato da LCA Studio Legale per un confronto tra operatori, istituzioni ed esperti su uno dei temi più strategici per il futuro della logistica e della mobilità delle merci. Interverranno rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e industriale, per offrire una visione concreta delle trasformazioni in atto e delle prospettive di sviluppo del settore

09:30 - Leadership Global Summit 2026 - NH Collection Milano CityLife, Milano - Il Summit di THEA dal titolo "Leading change, changing leadership", sarà un momento di confronto tra executive ed esperti internazionali per condividere idee, prospettive ed esperienze su come rafforzare l'efficacia della leadership in contesti in continuo mutamento. Tra gli interventi, Marco Grazioli (Presidente di The European House - Ambrosetti) e Andrea Casaluci (CEO di Pirelli)

09:30 - SAIE Lab – Costruzioni digitali - Corte Piovanelli, Brescia - Terza tappa dei SAIE LAB del 2026 dal titolo "Costruzioni digitali: Dati, BIM, AI, GIS e appalti pubblici per la nuova filiera delle costruzioni". L'appuntamento, organizzato da Senaf, approfondirà la digitalizzazione delle costruzioni, con focus su BIM, intelligenza artificiale, rilievo digitale e digital twin. Tra gli interventi, Massimo Deldossi (Vicepresidente ANCE), Adriano Castagnone (Presidente ASSOBIM) e Giovanni La Cagnina (Presidente AIST)

10:00 - Istat - Flussi turistici - I Trimestre 2026

10:00 - Osservatorio Sanità Digitale PoliMI, presentazione della ricerca - Aula de Carli, Milano - La ricerca "Consolidare il futuro: la Sanità tra investimenti da valorizzare e nuove sfide dell'AI" degli Osservatori Digital Innovation, presenterà una panoramica sullo stato di sviluppo della Sanità Digitale in Italia, anche attraverso il confronto con esperti e rappresentanti istituzionali. Saranno inoltre presentati i casi finalisti e proclamati i vincitori del Premio Innovazione Digitale in Sanità 2026

10:00 - La PA nell’era dell’IA. Casi d’uso e sfide di policy per trasformazione digitale delle istituzioni - Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto - AI e Pubblica Amministrazione, il confronto promosso dal Centro di Ricerca Interuniversitario LEITAI (Centre for Law and Ethics of Innovation, Technology and Artificial Intelligence). Interverranno Andrea Stazi, Direttore del Centro LEITAI, Giuseppe Corasaniti e Fernanda Faini, Vice Direttori del Centro. Tra i partecipanti figurano Anna Ascani, Luciano Violante, Bruno Frattasi, Mario Nobile e Giorgio Metta

10:00 - Confindustria - Assemblea 2026 - L'Assemblea pubblica di Confindustria si terrà presso il Roma Convention Center La Nuvola, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, il ministro Adolfo Urso e il ministro Giancarlo Giorgetti

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Convention Center La Nuvola - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'assemblea di Confindustria 2026

10:30 - CNR - Il valore della Ricerca Matematica per l’Italia: presentazione Report su impatto economico - Sede CNR, Roma - Evento promosso e organizzato da CNR per la presentazione del Report sull'impatto economico della ricerca matematica in Italia. Il rapporto, frutto della collaborazione tra l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo (CNR-IAC), l'Unione Matematica Italiana (UMI) e lo Sportello Matematico per l'innovazione e le imprese, è stato realizzato da Deloitte e verrà presentato da Marco Vulpiani, Senior Partner e Head of Deloitte Economics

11:00 - Assogestioni - Mappa risparmio gestito trimestrale - Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 1° trimestre 2026, all'interno del talk video "The Big Picture", che includerà un servizio con slide e grafici di commento alle principali evidenze, realizzato con il contributo di Alessandro Rota, Direttore dell’Ufficio Studi

11:00 - Istat - Giovani e mercato lavoro - Anno 2024

11:00 - Giornata Nazionale Economia del mare - Roma, piazza Montecitorio, Clubhouse CEOforLife - Evento promosso e organizzato da Task Force Italia con il patrocinio del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Tra gli interventi, il ministro Musumeci, Renato Brunetti, CEO di UNIDATA, Pino Musolino, CEO di Alilauro, Francesco Paolo Bello, Managing Partner di Deloitte Legal, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe Divisione Crociere di Gruppo MSC, Alfredo Procaccini, Vicepresidente Vicario di Federfarma e Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo

13:30 - Senato - Riforma RAI, audizione ministro Giorgetti - 8ª Commissione ambiente, Senato - Audizione ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sulla riforma RAI

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso al PRI 2026 - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla Presentazione Rapporto PRI 2026 (Produzione, Ricerca e Innovazione sui principali trend industriali del settore dei dispositivi medici in Italia), promosso da Confindustria Dispositivi Medici

16:00 - MIMIT - Tavolo Liberty Magona - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Liberty Magona. Previsto un giro tavolo per gli operatori

17:00 - Intelligenza Artificiale e sostenibilità: il valore dell’innovazione per la salute - MAXXI, Roma - Evento promosso e organizzato da Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Interverranno, tra gli altri, Carlo Tosti, Presidente Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Maria Emanuela Bruni, Presidente Fondazione MAXXI, Daniele Franco, Presidente Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Maria AlessandraGallone, Presidente ISPRA, Andrea Lenzi, Presidente CNR e Rocco Papalia Magnifico RettoreUniversità Campus Bio-Medico di Roma

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso alla mostra "La 1000 Miglia d'Italia" - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'inaugurazione della mostra "La 1000 Miglia d'Italia – la costruzione di un'eccellenza nazionale"

17:00 - Relazione attività CIPESS - Presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la "Relazione al Parlamento sull'attività del CIPESS anno 2025" (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile). Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

Expert.Ai - CDA: Bilancio

Mondo TV - CDA: Bilancio

Talea Group - CDA: Bilancio



Mercoledì 27/05/2026

Appuntamenti:

UILCA - 8° Congresso Nazionale "Volti al futuro" - Hotel Hilton Molino Stucky alla Giudecca di Venezia - Al congresso verrà eletto il segretario generale e la nuova Segreteria Nazionale. Parteciperanno, tra gli altri, gli AD di Monte dei Paschi di Siena, BPER, Banco Desio, BNL e Unipol, il Chief Governance Officer di Crédit Agricole Italia, il Direttore Generale di Federcasse, il segretario generale UIL e il Country Manager di Italia Generali (da lunedì 25/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich - Limassol, Cipro - L'incontro Gymnich della Presidenza del Consiglio dell'UE da parte di Cipro è copresieduto da Constantinos Kombos, Ministro degli Affari esteri di Cipro, e da Kaja Kallas, Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza (da mercoledì 27/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

Consiglio dello Spazio economico europeo - Bruxelles - La 62ª sessione del Consiglio dello Spazio economico europeo ("SEE") sarà presieduta da Michael Damianos, ministro dell'Energia, del commercio e dell'industria della Repubblica di Cipro, in rappresentanza della presidenza del Consiglio dell'UE. Parteciperanno Espen Barth Eide, ministro degli Affari esteri della Norvegia, Sabine Monauni, ministro degli Affari esteri, dell'ambiente e della cultura del Liechtenstein, Martin Eyjólfsson, sottosegretario di Stato permanente al ministero degli Affari esteri dell'Islanda, nonché rappresentanti della Commissione europea e del servizio europeo per l'azione esterna

Johnson & Johnson - Partecipazione alla Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference - Il Management di Johnson & Johnson, parteciperà a una "fireside chat" in occasione della Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference

Green Med Expo & Symposium 2026 - Stazione Marittima di Napoli - 7ª edizione della mostra-evento annuale organizzata da RiciclaTv ed Ecomondo, per promuovere un'economia circolare, energetica, idrica e urbana sostenibile. Riunisce istituzioni, stakeholder pubblici e privati, imprese, enti e comunità locali con un ricco programma di incontri e workshop (da mercoledì 27/05/2026 a venerdì 29/05/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile

09:30 - Oxford Economics-EY - Outlook macroeconomico - Università Luiss Guido Carli, Roma - Oxford Economics e EY Italia presentano il nuovo Outlook macroeconomico. Parteciperanno esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese. Tra gli interventi, Nicola Nobile (Chief Italy Economist) e Paolo Grignani (Senior Economist) di Oxford Economics, Mario Rocco (Partner di EY-Parthenon, Valuation, Modelling and Economics Leader), Emiliano Micucci (Head of Global Economics, Social Impact & Economic Policy Advisory, ENEL) e Marco Valli (Chief Economist, UniCredit)

10:00 - Presentazione IV edizione del Libro nero sull'azzardo - CGIL Nazionale, Sala di Vittorio, Roma - IV edizione del Libro nero sull'azzardo, lo storico rapporto a cura di FEDERCONSUMATORI, ISSCON E CGIL sul gioco d'azzardo in Italia. Il rapporto sarà presentato da Massimiliano Vigarani - Federconsumatori Modena e Fondazione Isscon

10:30 - MIMIT - Tavolo Natuzzi - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Natuzzi. Previsto un giro tavolo per gli operatori

11:00 - Istat - L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità - a.s. 2024-2025

14:00 - Utilitalia - Presentazione Green Book 2026 - Stazione Marittima di Napoli - Presentazione del Green Book 2026, il rapporto ufficiale sui dati della gestione dei rifiuti urbani in Italia, realizzato da Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia. Interverranno, tra gli altri, Luca Dal Fabbro (Presidente di Utilitalia), Annamaria Barrile (DG di Utilitalia), Laura D'Aprile (Capo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile, MASE) e Mario Rosario Mazzola (Presidente di Fondazione Utilitatis)

17:00 - Inaugurazione sede Luiss Business School Milano "A world ahead" - Via Quadrio 17, Milano - Luiss Business School inaugura la sua nuova sede di Milano. Interverranno, tra gli altri, Giorgio Fossa (Presidente Università Luiss) Luigi Abete (Presidente Luiss Business School), Paolo Boccardelli (Rettore della Luiss), Andrea Guerra (CEO Prada Group), Vincenzo Esposito (CEO Microsoft Italy), Alessandra Carra (CEO Feltrinelli Group) e Paolo Benanti (Presidente Commissione sull'Intelligenza Artificiale per l'Informazione e Professore di Filosofia morale alla Luiss)

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Abercrombie & Fitch - Risultati di periodo

Crowdfundme - Assemblea: Bilancio

Marvell Technology - Risultati di periodo

Giglio Group - CDA: Bilancio

Salesforce - Risultati di periodo

Tenax International - CDA: Bilancio



Giovedì 28/05/2026

Appuntamenti:

UILCA - 8° Congresso Nazionale "Volti al futuro" - Hotel Hilton Molino Stucky alla Giudecca di Venezia - Al congresso verrà eletto il segretario generale e la nuova Segreteria Nazionale. Parteciperanno, tra gli altri, gli AD di Monte dei Paschi di Siena, BPER, Banco Desio, BNL e Unipol, il Chief Governance Officer di Crédit Agricole Italia, il Direttore Generale di Federcasse, il segretario generale UIL e il Country Manager di Italia Generali (da lunedì 25/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich - Limassol, Cipro - L'incontro Gymnich della Presidenza del Consiglio dell'UE da parte di Cipro è copresieduto da Constantinos Kombos, Ministro degli Affari esteri di Cipro, e da Kaja Kallas, Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza (da mercoledì 27/05/2026 a giovedì 28/05/2026)

Green Med Expo & Symposium 2026 - Stazione Marittima di Napoli - 7ª edizione della mostra-evento annuale organizzata da RiciclaTv ed Ecomondo, per promuovere un'economia circolare, energetica, idrica e urbana sostenibile. Riunisce istituzioni, stakeholder pubblici e privati, imprese, enti e comunità locali con un ricco programma di incontri e workshop (da mercoledì 27/05/2026 a venerdì 29/05/2026)

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

UE - Consiglio "Competitività" (Mercato interno e industria) - Bruxelles - I ministri avvieranno un dibattito orientativo sul regolamento sull'accelerazione industriale. Gli interventi verteranno su come sfruttare al meglio l'accesso al mercato unico attraverso la preferenza europea e sui requisiti in materia di basse emissioni di carbonio. Si prevede che i ministri approvino conclusioni dal titolo "Costruire un turismo sostenibile e competitivo per il futuro". Partecipa il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

RiminiWellness 2026 - Fiera di Rimini - 20ª edizione dell'appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness. Al centro dell'edizione 2026 ci saranno la medicina sportiva, la riabilitazione avanzata e la nutraceutica (da giovedì 28/05/2026 a domenica 31/05/2026)

Motor Valley Fest 2026 - Modena - 8ª edizione del festival a cielo aperto dedicato all'automotive, con innovazione, supercar, moto e incontri tra istituzioni e imprese nel cuore della Motor Valley. Con oltre 200 speaker internazionali e 20 tavoli di lavoro, il programma convegnistico si conferma una piattaforma strategica per interpretare e costruire il futuro della mobilità globale (da giovedì 28/05/2026 a domenica 31/05/2026)

Bank of Canada - Rapporto sulla stabilità finanziaria - Valutazione dei potenziali rischi per la stabilità del sistema finanziario canadese. Il Governatore e il Vice Governatore Senior terranno una conferenza stampa per discutere il contenuto del rapporto

09:30 - Osservatori Digital Innovation PoliMI - "Driving the Futue: la mobilità alla curva decisiva" - Politecnico di Milano, Aula de Carli - Osservatorio Connected Vehicle & Mobility PoliMI, presentazione della ricerca "Driving the Futue: la mobilità alla curva decisiva". Al Convegno saranno presentati i numeri del mercato, le novità sui veicoli elettrici, la guida autonoma, le Smart Road e il ruolo dell'AI, insieme agli scenari geopolitici e alla visione del consumatore

09:30 - Convegno Internazionale SAMAB 2026 - Palazzo Giureconsulti, Milano - L'incontro, dal titolo "Un ponte tra artigianalità e tecnologia per il futuro del Made in Italy: istituzioni, industria e innovazione a confronto", riunirà istituzioni, industria e attori dell'innovazione per analizzare le trasformazioni della filiera moda, con focus sulle politiche di internazionalizzazione, la valorizzazione del Made in Italy e il ruolo delle nuove tecnologie. Tra gli interventi, il Chairman di CEO Circle, i Presidenti di Confindustria Moda, Camera Nazionale della Moda e Dolce e Gabbana

10:30 - IAI - "Euro digitale e sovranità europea" - Evento online organizzato dall'Istituto Affari Internazionali in Roma. In questo incontro-dialogo con Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce e Presidente della Digital Euro Taskforce, che interverrà da remoto, si discuterà dello stato di attuazione del progetto, della sua futura evoluzione e del suo impatto sull'economia europea.

11:00 - Eurispes - Rapporto Italia 2026 - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Presentazione del Rapporto Italia 2026, il tradizionale appuntamento annuale dell'Eurispes giunto alla 38ª edizione. Il Rapporto esplora la situazione economica, politica e sociale del Paese, ne segnala i cambiamenti e i nuovi fenomeni. Interverrà, tra gli altri, il Presidente, Gian Maria Fara

12:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella al MAXXI - Fondazione MAXXI, Roma - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella visiterà la Mostra "Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026"

17:00 - ABI - Cerimonia di intitolazione di due sale ai Presidenti emeriti dell'ABI Barucci e Sella - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Cerimonia di commemorazione e intitolazione sale ai Presidenti emeriti dell'ABI Piero Barucci e Maurizio Sella. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente ABI. La cerimonia, a porte chiuse, si terrà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

Ambromobiliare - Assemblea: Bilancio

Best Buy - Risultati di periodo

Dba Group - CDA: Bilancio

Dell Technologies - Risultati di periodo

Gap - Risultati di periodo

Netweek - CDA: Bilancio

Piu' Medical - CDA: Bilancio

Renovalo - Assemblea: Bilancio

Seri Industrial - Assemblea: Bilancio

Vantea Smart - Assemblea: Bilancio



Venerdì 29/05/2026

Appuntamenti:

Green Med Expo & Symposium 2026 - Stazione Marittima di Napoli - 7ª edizione della mostra-evento annuale organizzata da RiciclaTv ed Ecomondo, per promuovere un'economia circolare, energetica, idrica e urbana sostenibile. Riunisce istituzioni, stakeholder pubblici e privati, imprese, enti e comunità locali con un ricco programma di incontri e workshop (da mercoledì 27/05/2026 a venerdì 29/05/2026)

Motor Valley Fest 2026 - Modena - 8ª edizione del festival a cielo aperto dedicato all'automotive, con innovazione, supercar, moto e incontri tra istituzioni e imprese nel cuore della Motor Valley. Con oltre 200 speaker internazionali e 20 tavoli di lavoro, il programma convegnistico si conferma una piattaforma strategica per interpretare e costruire il futuro della mobilità globale (da giovedì 28/05/2026 a domenica 31/05/2026)

RiminiWellness 2026 - Fiera di Rimini - 20ª edizione dell'appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness. Al centro dell'edizione 2026 ci saranno la medicina sportiva, la riabilitazione avanzata e la nutraceutica (da giovedì 28/05/2026 a domenica 31/05/2026)

Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

UE - Consiglio "Competitività" (Ricerca e spazio) - I ministri responsabili della politica spaziale procederanno a uno scambio di opinioni sullo spazio per la sicurezza economica. La presidenza dovrebbe presentare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativamente all'atto legislativo dell'UE sullo spazio

G7 - Riunione dei Ministri del Digitale - Parigi - La riunione dei Ministri del Digitale si svolge nell'ambito della presidenza francese del G7, dedicata alla digitalizzazione e alle tecnologie emergenti. Partecipa il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

UE - Consiglio "Competitività" (Ricerca e spazio) - I ministri della Ricerca adotteranno una raccomandazione sulla diplomazia scientifica e terranno un dibattito orientativo sul programma Orizzonte Europa 2028-2034. Nel pomeriggio, i ministri responsabili della politica spaziale discuteranno dell'atto legislativo dell'UE sullo spazio e dello spazio per la sicurezza economica

10:00 - "Oltre il PNRR. La sostenibilità come leva strategica per imprese, territori ed enti non profit" - Auditorium Confindustria Bergamo - Convegno promosso da CESVI e Confindustria Bergamo per un confronto sul ruolo strategico della sostenibilità per il futuro di imprese, territori ed enti non profit. Parteciperà il Ministro Tommaso Foti. Tra gli interventi, Giovanna Ricuperati (Presidente Confindustria Bergamo), Cristina Bombassei (Chief Legacy Officer di Brembo e Presidente di AIDAF), Stefano Piziali (DG CESVI) e Andrea Forghieri (Executive Director Intesa Sanpaolo per il sociale)

10:30 - Banca d'Italia - Relazione annuale sul 2025 - Banca d'Italia, via Nazionale, Roma - Il Governatore Fabio Panetta presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2025

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Ecosuntek - CDA: Bilancio

Ediliziacrobatica - CDA: Approvazione del progetto di bilancio della Società e del bilancio consolidato del gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

Finanza.Tech - Assemblea: Bilancio

H-Farm - CDA: Relazione Semestrale

Officina Stellare - Assemblea: Delibera in merito alla rinuncia all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 del Codice Civile nei confronti degli Amministratori dimissionari e alla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data di efficacia della fusione tra OS e Global Aerospace Technologies Group S.p.A. (“GATG”) - unica convocazione

OVS - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2026

Tmp Group - Assemblea: Bilancio

Triboo - Assemblea: Bilancio

Vantea Smart - Assemblea: Bilancio



Sabato 30/05/2026

Appuntamenti:

Motor Valley Fest 2026 - Modena - 8ª edizione del festival a cielo aperto dedicato all'automotive, con innovazione, supercar, moto e incontri tra istituzioni e imprese nel cuore della Motor Valley. Con oltre 200 speaker internazionali e 20 tavoli di lavoro, il programma convegnistico si conferma una piattaforma strategica per interpretare e costruire il futuro della mobilità globale (da giovedì 28/05/2026 a domenica 31/05/2026)

RiminiWellness 2026 - Fiera di Rimini - 20ª edizione dell'appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness. Al centro dell'edizione 2026 ci saranno la medicina sportiva, la riabilitazione avanzata e la nutraceutica (da giovedì 28/05/2026 a domenica 31/05/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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