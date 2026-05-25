EdiliziAcrobatica, rinviato CdA per approvazione bilancio 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica , società a capo dell’omonimo gruppo, "ha preso atto che non sarà possibile procedere in data 29 maggio 2026 (come previsto dal calendario degli eventi societari 2026) all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e del bilancio consolidato di gruppo".



L’aggiornamento delle tempistiche, si legge in una nota, è principalmente legato al completamento di alcune attività di consolidamento dei dati, in particolare con riferimento alla controllata emiratina Enigma Capital Investments LLC, nonché alla volontà di rappresentare in maniera completa l’evoluzione di alcune dinamiche gestionali in corso.



In tale contesto, la Società, con il supporto dei propri advisor, "sta portando avanti attività di analisi e valutazione di alcune opzioni di ottimizzazione finanziaria, unitamente all’implementazione di iniziative gestionali e strategiche già in atto, finalizzate all’efficientamento dei costi e al progressivo miglioramento della marginalità".



La Società "ritiene opportuno che gli esiti di tali iniziative siano adeguatamente riflessi nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e nel bilancio consolidato di gruppo".



La Società "fornirà tempestivi aggiornamenti in merito agli sviluppi delle attività in corso".



In base alle attuali valutazioni e tenuto conto del contesto descritto, "il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e del bilancio consolidato si terrà in data successiva al 30 giugno 2026, e conseguentemente anche la relativa Assemblea degli Azionisti; le date saranno comunicate non appena definite".



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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