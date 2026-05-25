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OVS, acquistate azioni proprie per 232.000 euro

Azioni proprie, Finanza
OVS, acquistate azioni proprie per 232.000 euro
(Teleborsa) - OVS, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 18 e il 22 maggio 2026, complessivamente 45.577 azioni ordinarie (pari allo 0,018% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,0903 euro, per un controvalore pari a 232.000,60 euro.

Al 22 maggio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 12.391.481 azioni proprie pari al 4,859% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, OVS si muove al rialzo e si attesta a 5,445 euro, con un aumento del 2,45%.
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