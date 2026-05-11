OVS, acquistate azioni proprie per oltre 1,1 milioni di euro

(Teleborsa) - OVS , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 4 e l'8 maggio 2026, complessivamente 223.989 azioni ordinarie (pari allo 0,088% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,0179 euro, per un controvalore pari a 1.123.962,67 euro.



All'8 maggio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 12.200.972 azioni proprie pari al 4,784% del capitale sociale.



Intanto, a Milano, peggiora la performance di OVS , con un ribasso del 2,11%, portandosi a 5,33 euro.

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