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Francoforte: mette il turbo MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: mette il turbo MTU Aero Engines
Seduta decisamente positiva per il produttore di motori aeronautici, che tratta in rialzo del 5,64%.
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