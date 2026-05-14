Francoforte: andamento sostenuto per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore tedesco di camion e autobus , che lievita dell'1,98%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Daimler Truck Holding rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Daimler Truck Holding mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 40,51 Euro con area di resistenza individuata a quota 40,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 40,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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