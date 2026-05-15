Francoforte: scambi negativi per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore tedesco di camion e autobus , che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.



L'andamento di Daimler Truck Holding nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di Daimler Truck Holding ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 40,42 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 41,39, mentre il primo supporto è stimato a 39,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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