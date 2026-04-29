Francoforte: risultato positivo per Airbus
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso aerospaziale, con una variazione percentuale del 2,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airbus più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico del produttore degli Airbus mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 166,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 172,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 162,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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