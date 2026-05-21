Francoforte: rosso per Airbus

(Teleborsa) - Sottotono il colosso aerospaziale , che passa di mano con un calo del 2,79%.



La tendenza ad una settimana di Airbus è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, il produttore degli Airbus è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 171,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 167,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 175,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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