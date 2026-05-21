Francoforte: rosso per Airbus
(Teleborsa) - Sottotono il colosso aerospaziale, che passa di mano con un calo del 2,79%.
La tendenza ad una settimana di Airbus è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il produttore degli Airbus è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 171,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 167,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 175,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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