Francoforte: scambi in positivo per Airbus

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso aerospaziale , che avanza bene del 2,15%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airbus evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore degli Airbus rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Airbus rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 183,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 179,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 186,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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