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Francoforte: andamento negativo per Airbus

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti
Francoforte: andamento negativo per Airbus
(Teleborsa) - Sottotono il colosso aerospaziale, che passa di mano con un calo dell'1,87%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Airbus rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 174 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 171,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 170,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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