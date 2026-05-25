Francoforte: scambi in positivo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore della Mercedes , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della casa d'auto di Stoccarda , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Mercedes-Benz ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 51,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 51,88, mentre il primo supporto è stimato a 50,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```