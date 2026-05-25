Francoforte: scambi in positivo per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore della Mercedes, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della casa d'auto di Stoccarda, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Mercedes-Benz ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 51,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 51,88, mentre il primo supporto è stimato a 50,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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