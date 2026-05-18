Francoforte: scambi negativi per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Sottotono il produttore della Mercedes , che passa di mano con un calo del 2,05%.



Il trend della casa d'auto di Stoccarda mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Mercedes-Benz evidenzia un declino dei corsi verso area 49,01 Euro con prima area di resistenza vista a 49,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 48,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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