Francoforte: sviluppi positivi per Lufthansa

(Teleborsa) - Brilla la compagnia aerea tedesca , che passa di mano con un aumento del 4,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Lufthansa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,76%, rispetto a +4,07% del MDAX ).





Il quadro tecnico di breve periodo del vettore aereo tedesco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,258 Euro. Rischio di discesa fino a 8,18 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,336.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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