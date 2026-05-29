Francoforte: positiva la giornata per Lufthansa
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia aerea tedesca, che lievita del 2,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Lufthansa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,94%, rispetto a +4,98% del MDAX).
Le implicazioni di breve periodo del vettore aereo tedesco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,563 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,465. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,661.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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