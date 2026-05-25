FTSE Mib da record sopra i 50.200 punti: Amplifon, Nexi e Avio guidano Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari. Milano al momento registra un rialzo solido dell'1,46% che permette al Ftse Mib di superare il record storico che resisteva da 26 anni: superati ampiamente i 50.110 punti (al momento sopra a 50.200 punti). Il primato di 50.109 punti era stato fissato nell'era delle "dotcom" il 6 marzo del 2000. Amplifon , Nexi e Avio guidano il listino principale.



Amplifon guadagna oltre il 6% dopo che Kepler Cheuvreux ha alzato la raccomandazione a "Buy" con target price a 13,50 euro. Gli analisti hanno difinito "a sorpresa" il recente aumento di capitale da 453 milioni di euro (completato giovedì scorso) per finanziare parzialmente l'acquisizione di GN Hearing. Pur riconoscendo i rischi di esecuzione dell'operazione, Kepler ha sottolineato che le attuali valutazioni offrono un profilo rischio/rendimento interessante. Il merito principale dell'aumento di capitale, secondo la banca, è però quello di aver ridotto l'incertezza su tempi e dimensione dell'operazione, elemento che aveva tenuto gli investitori in attesa.



Giornata da protagonista anche per Nexi dopo che il CdA di CDP Equity ha deliberato la possibilità di salire fino al 29,9% del capitale (dall'attuale 19,14%), attraverso derivati fino all'8% e acquisti diretti sul mercato. La società pubblica ha escluso il lancio di un'OPA, precisando che l'operazione riflette l'apprezzamento per Nexi e la volontà di sostenerne il percorso industriale. L'obiettivo dichiarato è contribuire alla creazione di un "leader nelle infrastrutture digitali in grado di competere su scala europea", rafforzando la stabilità dell'azionariato.



Accelera anche Avio (+6%) che porta a oltre il 26% il rialzo accumulato dall'inizio della settimana scorsa. Il driver è l'attesa per la quotazione sul Nasdaq di SpaceX, prevista per il 12 giugno: l'IPO di Elon Musk punta a raccogliere tra i 40 e i 75 miliardi di dollari, per una valutazione di 1.750 miliardi, potenzialmente la più grande di sempre. Entusiasmo che coinvolge l'intera industry spaziale, Avio compresa in quanto attiva nella produzione di lanciatori e sistemi di propulsione.

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