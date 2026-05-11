Piazza Affari: andamento rialzista per Nexi
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nexi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nexi rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Nexi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,307 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,173. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,441.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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