Georgia e Tether lanciano GEL?, la stablecoin ufficiale in lari georgiano

(Teleborsa) - Tether, il maggiore operatore nell'ecosistema degli asset digitali, ha annunciato il lancio di GEL?, una stablecoin ancorata al lari georgiano, in collaborazione con il governo della Georgia. Si tratta di una delle prime iniziative in cui una valuta nazionale viene portata direttamente su infrastrutture digitali nell'ambito di un quadro normativo appositamente costruito per le stablecoin.



GEL? è progettata per funzionare come rappresentazione digitale del lari, abilitando pagamenti programmabili, liquidazione quasi istantanea, costi di transazione ridotti e trasferimenti transfrontalieri più efficienti. L'iniziativa punta a sostenere il commercio internazionale, lo sviluppo fintech e l'accesso a infrastrutture finanziarie digitali in Georgia e nella regione.



Il progetto si inserisce in anni di lavoro legislativo e regolatorio del governo e della Banca Nazionale della Georgia, che ha costruito uno dei framework normativi per gli asset digitali più avanzati della regione. Il quadro è stato sviluppato in linea con gli standard internazionali su riserve, diritti di rimborso e conformità antiriciclaggio, e mira alla compatibilità con la normativa americana emergente in materia, incluso il GENIUS Act.



"Le stablecoin non sono più uno strumento finanziario di nicchia. Stanno diventando parte dell'infrastruttura della finanza globale", ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. Il Primo Ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha aggiunto che il paese sta "costruendo le fondamenta di un mondo finanziario più connesso e digitalmente avanzato".



Ulteriori dettagli su struttura, implementazione e roadmap di GEL? saranno comunicati in una fase successiva.

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