Ferretti, Glass Lewis raccomanda di votare lista KKCG Maritime

L'assemblea degli azionisti sarà il 14 maggio

(Teleborsa) - In vista dell’Assemblea degli azionisti di Ferretti , convocata per il prossimo 14 maggio, KKCG Maritime comunica che l’advisor indipendente Glass Lewis ha espresso le proprie raccomandazioni di voto a favore della lista di KKCG, in relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.



"KKCG Maritime accoglie con favore la raccomandazione dell’advisor indipendente Glass Lewis a votare a favore di tutte le proposte degli azionisti presentate da KKCG Maritime per Ferretti S.p.A. Glass Lewis sottolinea che la lista di candidati proposta da KKCG Maritime appare, in definitiva, come la scelta preferibile, evidenziando la continuità della leadership sotto la guida dell’amministratore delegato Alberto Galassi e una visione strategica più dettagliata e chiaramente definita per la crescita futura della Società.", si legge in una dichiarazione ufficiale della società.

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