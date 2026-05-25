Piazza Affari: andamento sostenuto per Safilo

(Teleborsa) - Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista , che guadagna bene, con una variazione del 2,65%.



L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big dell'occhialeria , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,57 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,596 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,553.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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