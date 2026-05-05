Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Safilo
(Teleborsa) - Bene il produttore di occhiali da sole e da vista, con un rialzo dell'1,84%.
La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della big dell'occhialeria suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,562. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,508.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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