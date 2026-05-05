Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Safilo

(Teleborsa) - Bene il produttore di occhiali da sole e da vista , con un rialzo dell'1,84%.



La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della big dell'occhialeria suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,562. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,508.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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