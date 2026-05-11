Piazza Affari: netto calo registrato da Safilo

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un -4,52%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safilo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della big dell'occhialeria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,739 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,666. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,812.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```