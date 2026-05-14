Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Safilo

(Teleborsa) - Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista , che guadagna bene, con una variazione del 3,75%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safilo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo della big dell'occhialeria evidenzia un declino dei corsi verso area 1,598 Euro con prima area di resistenza vista a 1,652. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,562.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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