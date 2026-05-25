Piazza Affari: Ferragamo in rally
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la maison del lusso, che tratta in rialzo del 4,74%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salvatore Ferragamo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della casa di moda italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,172 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,857. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,487.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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