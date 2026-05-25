Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Comer Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Comer Industries confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52,13 Euro con primo supporto visto a 51,33. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 50,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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