Piazza Affari: accelera Comer Industries
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,75%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Comer Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,48%, rispetto a +3,61% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La tendenza di breve di Comer Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 62,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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