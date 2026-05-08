Piazza Affari: accelera Comer Industries

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,75%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Comer Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,48%, rispetto a +3,61% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La tendenza di breve di Comer Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 62,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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