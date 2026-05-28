Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che lievita dell'1,98%.



Il movimento di Comer Industries , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Comer Industries . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 51,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 51,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 50,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```