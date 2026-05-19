Piazza Affari: in calo Comer Industries

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che presenta una flessione del 3,70%.



Lo scenario su base settimanale di Comer Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Comer Industries è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 53,73 Euro e supporto a 50,93. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 56,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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