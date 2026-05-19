Piazza Affari: in calo Comer Industries
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che presenta una flessione del 3,70%.
Lo scenario su base settimanale di Comer Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Comer Industries è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 53,73 Euro e supporto a 50,93. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 56,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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