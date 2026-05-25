Piazza Affari: seduta euforica per BFF Bank

(Teleborsa) - Ottima performance per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che scambia in rialzo del 5,77%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di BFF Bank è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 2,51 Euro e supporto a 2,384. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 2,636.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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