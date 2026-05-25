Piazza Affari: seduta euforica per BFF Bank
(Teleborsa) - Ottima performance per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che scambia in rialzo del 5,77%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di BFF Bank è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 2,51 Euro e supporto a 2,384. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 2,636.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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