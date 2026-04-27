Tokyo in rally sulla scia di Wall Street

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo , sulla scia del rally messo a segno da Wall Street, nella seduta di venerdì. Gli occhi degli investitori restano puntati sul conflitto in Medio Oriente dopo gli ulteriori ostacoli incontrati nei negoziati di pace tra USA e Iran. Sui mercati c'è anche attesa per le prossime mosse sui tassi di interesse da parte delle principali banche centrali, tra cui la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea, la Banca del Giappone e la Banca d’Inghilterra.



L'indice giapponese Nikkei 225 mostra un guadagno dell'1,52%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per Shenzhen, che arriva allo 0,62%.



Pressoché invariato Hong Kong (-0,17%); balza in alto Seul (+2,55%).



In rialzo Mumbai (+0,76%); sui livelli della vigilia Sydney (-0,17%).



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto +0,05%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato +0,08%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,46%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,76%.

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