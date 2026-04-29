Wall Street prudente aspetta la Fed e le Big Tech USA

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 7.128 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,04%); in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,3%).
Gli investitori si muovono con prudenza in vista dell'appuntamento stasera con la Federal Reserve che deciderà sui tassi di interesse, anche se il mercato si attende un nulla di fatto sul costo del denaro in un'ottica di attesa con la guerra sullo sfondo e il fine mandato di Powell.
In arrivo anche le trimestrali delle big Tech USA: Google, Amazon, Meta e Platform, dopo che Wall Street Journal ha diffuso la notizia che OpenAI avrebbe mancato gli obiettivi
di numero di utenti e fatturato.