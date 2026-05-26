Milano 13:16
50.106 -0,23%
Nasdaq 22-mag
29.482 0,00%
Dow Jones 22-mag
50.580 0,00%
Londra 13:16
10.532 +0,63%
Francoforte 13:17
25.263 -0,50%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio

Rialzo marcato per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione in utile dello 0,71% sui valori precedenti.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.563,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.421,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.706,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```