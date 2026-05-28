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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Londra, con una flessione dello 0,89%.

Le implicazioni tecniche complessive del FTSE 100 evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 10.394,2. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 10.466,8. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 10.376,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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