Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio
Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Londra, con una flessione dello 0,89%.
Le implicazioni tecniche complessive del FTSE 100 evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 10.394,2. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 10.466,8. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 10.376,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)