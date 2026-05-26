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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

Seduta vivace per indice spagnolo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.

Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 18.626,5. Rischio di discesa fino a 17.909,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 19.343,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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